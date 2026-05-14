Concert de Amazzia Bar Les LimogÉs Limoges

Limoges

Concert de Amazzia

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Amazzia vous propose une soirée spéciale pour lancer son 1er album de chansons. Intitulé Promised Land , cet album autoproduit rassemble six chansons originales aux atmosphères sensibles et poétiques, entre chanson, jazz, musiques du monde et improvisation. Les morceaux évoquent les relations humaines, l’amour et l’espoir dans un monde en mutation. .

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert de Amazzia

L’événement Concert de Amazzia Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole