AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont
Concert de B&C Acoustik Sainte-Marie-du-Mont
dimanche 9 août 2026 · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
Concert de B&C Acoustik
Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Reprises soul, reggae, blues et pop. .
Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90
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English : Concert de B&C Acoustik
L’événement Concert de B&C Acoustik Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Baie du Cotentin
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