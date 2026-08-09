Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

Concert de B&C Acoustik

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Reprises soul, reggae, blues et pop. .

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90

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English : Concert de B&C Acoustik

L’événement Concert de B&C Acoustik Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Baie du Cotentin