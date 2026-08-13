Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

DJ Set Les Vies Possibles

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Les vies possibles est le projet musical electro/techno de l’artiste Charlotte Rousseau, associant des performances live et des sets mêlant créations sonores et visuelles. .

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DJ Set Les Vies Possibles

L’événement DJ Set Les Vies Possibles Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Baie du Cotentin