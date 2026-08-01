Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

DJ Set Yann Vico

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Percussions hypnotiques, mélodies organiques et énergie solaire. .

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90

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English : DJ Set Yann Vico

L’événement DJ Set Yann Vico Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Baie du Cotentin