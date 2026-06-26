Informations pratiques

Mons

CONCERT DE BLUES OLIVIER MAS ONE MAN BAND

Moulin de Tarrassac Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-22

Découvrez la performance d’Olivier Mas à la Barraquita. Un artiste complet qui chante, joue de la guitare et de la batterie en même temps pour un grand moment de blues, d’improvisation et de partage.

Installez-vous confortablement en soirée pour découvrir une performance scénique captivante. Seul sur scène, l’artiste accompli Olivier Mas relève le défi de chanter tout en jouant simultanément de la guitare et de la batterie. Ce One Man Band vous embarque pour une immersion totale au cœur de l’histoire et des racines de la musique américaine, agrémentée de compositions en français. Entre improvisations maîtrisées et moments d’échange complice, chaque concert promet d’être une expérience chaleureuse et mémorable de partage avec le public. .

Moulin de Tarrassac Mons 34390 Hérault Occitanie +33 7 50 00 07 87

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English : CONCERT DE BLUES OLIVIER MAS ONE MAN BAND

Discover Olivier Mas’s performance at La Barraquita. A versatile artist who sings, plays guitar, and drums all at the same time, offering a wonderful experience filled with blues, improvisation, and shared enjoyment.

L’événement CONCERT DE BLUES OLIVIER MAS ONE MAN BAND Mons a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC