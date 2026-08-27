Informations pratiques

Wintzenheim

Concert De Bowie à Bashung, en passant par…

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02 22:00:00

Date(s) :

2026-12-02

De Bowie à Bashung (en passant par Iggy Pop, Lou Reed, Gainsbourg et bien d’autres…) est une traversée musicale et poétique inspirée du parcours et des influences de RV le Musicien.

De Bowie à Bashung (en passant par Iggy Pop, Lou Reed, Gainsbourg et bien d’autres…) est une traversée musicale et poétique inspirée du parcours et des influences de RV le Musicien.

Créé en 2017 et enrichi au fil des années, le spectacle est ici présenté dans une version pour sept musiciens, dont trois cuivres. Un comédien relie les chansons par des textes sensibles, invitant le public à un voyage entre émotion, poésie et rock. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

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English :

From Bowie to Bashung (including Iggy Pop, Lou Reed, Gainsbourg, and many others?) is a musical and poetic journey inspired by the career and influences of RV the Musician.

L’événement Concert De Bowie à Bashung, en passant par… Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar