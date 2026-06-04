Concert de Brazakuja Jeu de Paume Rennes Jeudi 27 août, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie. Entre fête et poésie, des morceaux aux sonorités brésiliennes qui se dansent autant qu’ils s’écoutent.

Musiques du monde.

Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie. Entre fête et poésie, des morceaux aux sonorités brésiliennes qui se dansent autant qu’ils s’écoutent.

**Jeudi 27 août de 17 h à 18 h,**

**Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.**

**Gratuit. Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-27T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T18:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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