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Concert de Brazakuja Jeu de Paume Rennes

Concert de Brazakuja Jeu de Paume Rennes

Concert de Brazakuja Jeu de Paume Rennes jeudi 27 août 2026.

Lieu : Jeu de Paume

Adresse : 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Concert de Brazakuja Jeu de Paume Rennes Jeudi 27 août, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie. Entre fête et poésie, des morceaux aux sonorités brésiliennes qui se dansent autant qu’ils s’écoutent.

Musiques du monde.
Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie. Entre fête et poésie, des morceaux aux sonorités brésiliennes qui se dansent autant qu’ils s’écoutent.

**Jeudi 27 août de 17 h à 18 h,**
**Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.**
**Gratuit. Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T18:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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