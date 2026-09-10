Concert de Brusilhadis Odes aux oiseaux, chants et musique polyphoniques Librariá occitana Limoges

Informations pratiques

Limoges

Concert de Brusilhadis Odes aux oiseaux, chants et musique polyphoniques

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17 21:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Gazouillis, bruissements d’ailes, murmurations, chants et cris… Une ode au peuple aviaire pour dénoncer leur invisibilité.

Malgré ce constat accablant et cette tristesse causée par le vide que laisse la disparition des oiseaux, Brusilhadis se veut rempli de joie d’habiter un monde au contact de vivants humains et non-humains.

Trois chanteuses et musiciennes qui explorent avec passion les pratiques sonores et les chants traditionnels forgés dans les bouches de leurs aïeul·e·s, et ce à travers les âges pour y trouver le lien, ce liant, ce tissage qui existait jadis entre les oiseaux et les humains. Avec Cécilia Simonet, Chloé Peureux et Jeanne Saveret 3 voix, harpe, tambourin à cordes, guitare et vielle à roue.

Tout public. Sur inscription par téléphone ou par mail. .

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

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English : Concert de Brusilhadis Odes aux oiseaux, chants et musique polyphoniques

L’événement Concert de Brusilhadis Odes aux oiseaux, chants et musique polyphoniques Limoges a été mis à jour le 2026-08-06 par Terres de Limousin