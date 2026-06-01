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Concert de Cantarella & Chantons Saint-Benoist-sur-Mer

Concert de Cantarella & Chantons Saint-Benoist-sur-Mer dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 85540 Saint-Benoist-sur-Mer

Département : Vendée

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Benoist-sur-Mer

Concert de Cantarella & Chantons

Eglise Saint-Benoist-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

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Eglise Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire   choeurchantons@gmail.com

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English :

L’événement Concert de Cantarella & Chantons Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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