Concert de chant choral Place St Vincent Dax

Dax

Concert de chant choral

Place St Vincent Eglise St Vincent Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08 22:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Concert de chant choral par le Choeur d’hommes du Pays d’Orthe Lous Gaouyous de Peyrehorade.

Chants du monde dans la langue de chaque pays. .

Place St Vincent Eglise St Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 57 82 gaouyous@gmail.com

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English : Concert de chant choral

L’événement Concert de chant choral Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax