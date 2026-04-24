Concert de chant choral Place St Vincent Dax
Concert de chant choral Place St Vincent Dax vendredi 8 mai 2026.
Dax
Concert de chant choral
Place St Vincent Eglise St Vincent Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08 22:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Concert de chant choral par le Choeur d’hommes du Pays d’Orthe Lous Gaouyous de Peyrehorade.
Chants du monde dans la langue de chaque pays. .
Place St Vincent Eglise St Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 57 82 gaouyous@gmail.com
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English : Concert de chant choral
L’événement Concert de chant choral Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax
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