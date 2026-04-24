Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de chant choral Place St Vincent Dax

Concert de chant choral Place St Vincent Dax vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Place St Vincent

Adresse : Eglise St Vincent

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Concert de chant choral

Place St Vincent Eglise St Vincent Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08 22:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Concert de chant choral par le Choeur d’hommes du Pays d’Orthe Lous Gaouyous de Peyrehorade.
Chants du monde dans la langue de chaque pays.   .

Place St Vincent Eglise St Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 57 82  gaouyous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de chant choral

L’événement Concert de chant choral Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax

À voir aussi à Dax (Landes)