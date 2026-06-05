Concert de chants polyphoniques Teyssieu
Concert de chants polyphoniques Teyssieu samedi 25 juillet 2026.
Teyssieu
Concert de chants polyphoniques
Eglise Teyssieu Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Restitution du stage de chant choral du 20 au 25 juillet
Restitution du stage de chant choral du 20 au 25 juillet. Chants polyphoniques aux styles variés autour du thème elles, musiciennes
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Eglise Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 89 30 38 54
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English :
Restitution of the choral singing workshop from July 20 to 25
L’événement Concert de chants polyphoniques Teyssieu a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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