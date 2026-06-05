Teyssieu

Concert de chants polyphoniques

Eglise Teyssieu Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Restitution du stage de chant choral du 20 au 25 juillet

Restitution du stage de chant choral du 20 au 25 juillet. Chants polyphoniques aux styles variés autour du thème elles, musiciennes

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Eglise Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 89 30 38 54

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English :

Restitution of the choral singing workshop from July 20 to 25

L’événement Concert de chants polyphoniques Teyssieu a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne