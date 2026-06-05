Spectacle Balade acrobatique Où Teyssieu
Spectacle Balade acrobatique Où Teyssieu samedi 1 août 2026.
Teyssieu
Spectacle Balade acrobatique Où
place du village Teyssieu Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Préalables du Festival d'Aurillac
Où de la Cie Casa Otra un spectacle déambulatoire où les artistes jouent avec les lignes, les hauteurs, les formes et les perspectives nous invitant ainsi à poser un autre regard sur l'architecture
Préalables du Festival d'Aurillac
Où de la Cie Casa Otra un spectacle déambulatoire où les artistes jouent avec les lignes, les hauteurs, les formes et les perspectives nous invitant ainsi à poser un autre regard sur l'architecture. Possibilité de continuer la soirée ensemble
Repas partagé
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place du village Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 32 97 89 91
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English :
Pre-requisites for the Aurillac Festival
Où by Cie Casa Otra: a wandering show in which the artists play with lines, heights, shapes and perspectives, inviting us to take a different look at architecture
L’événement Spectacle Balade acrobatique Où Teyssieu a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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