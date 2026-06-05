Teyssieu

Spectacle Balade acrobatique Où

place du village Teyssieu Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Préalables du Festival d'Aurillac

Où de la Cie Casa Otra un spectacle déambulatoire où les artistes jouent avec les lignes, les hauteurs, les formes et les perspectives nous invitant ainsi à poser un autre regard sur l'architecture

Préalables du Festival d'Aurillac

Où de la Cie Casa Otra un spectacle déambulatoire où les artistes jouent avec les lignes, les hauteurs, les formes et les perspectives nous invitant ainsi à poser un autre regard sur l'architecture. Possibilité de continuer la soirée ensemble

Repas partagé

.

place du village Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 32 97 89 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pre-requisites for the Aurillac Festival

Où by Cie Casa Otra: a wandering show in which the artists play with lines, heights, shapes and perspectives, inviting us to take a different look at architecture

L’événement Spectacle Balade acrobatique Où Teyssieu a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne