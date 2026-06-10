Concert Spectacle aux chandelles Teyssieu
Concert Spectacle aux chandelles Teyssieu lundi 17 août 2026.
Teyssieu
Concert Spectacle aux chandelles
Eglise Teyssieu Lot
Tarif : – – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Une soirée sans souci interprétée et racontée par le Duo Sostenuto (guitare à 7 cordes et flûte traversière)
Une soirée sans souci interprétée et racontée par le Duo Sostenuto (guitare à 7 cordes et flûte traversière). Ce Duo casse les codes du concert classique en proposant un spectacle immersif à la lumière des chandelles, à la croisée du conte et du concert
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Eglise Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 28 69 26 08
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English :
A carefree evening performed and narrated by Duo Sostenuto (7-string guitar and transverse flute)
L’événement Concert Spectacle aux chandelles Teyssieu a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
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