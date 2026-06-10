Teyssieu

Concert Spectacle aux chandelles

Eglise Teyssieu Lot

Tarif : – – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Une soirée sans souci interprétée et racontée par le Duo Sostenuto (guitare à 7 cordes et flûte traversière)

Une soirée sans souci interprétée et racontée par le Duo Sostenuto (guitare à 7 cordes et flûte traversière). Ce Duo casse les codes du concert classique en proposant un spectacle immersif à la lumière des chandelles, à la croisée du conte et du concert

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Eglise Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 28 69 26 08

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English :

A carefree evening performed and narrated by Duo Sostenuto (7-string guitar and transverse flute)

L’événement Concert Spectacle aux chandelles Teyssieu a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne