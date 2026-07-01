Visite libre du musée de la Préhistoire du Ségala quercynois, Village de Teyssieu, Teyssieu

Informations pratiques

Visite libre du musée de la Préhistoire du Ségala quercynois 19 et 20 septembre Village de Teyssieu Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de pièces archéologiques du Néolithique et du Paléolithique, découvertes sur le territoire de la commune, ainsi que de collections provenant de communes voisines, réunies par des amateurs éclairés ou des archéologues.

Des panneaux et des cartes présenteront les différents sites.

Village de Teyssieu Place du vieux château, 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie 06 48 89 46 27 http://lesamisdelatour.wifeo.com La tour médiévale du XIIIe siècle, vestige d’un ancien château fort domine fièrement du haut de ses 35 mètres le charmant village de Teyssieu. Elle fut édifiée peu après 1232 par deux chevaliers issus de la garnison du château de Saint-Céré, Bertrand et Hugues Bonafos, à la demande du vicomte de Turenne afin d’assurer la sécurité sur ses terres. Le château sera construit un peu plus tard. Le logis sera acquis par la Commune, à la fin du XIXe, pour y installer l’école. De 2011 à 2022 ont eu lieu d’importants travaux de restauration extérieure et intérieure de la tour.

Joyau caché de la tour de Teyssieu : des décors peints exceptionnels datant du XIIIe siècle sur les murs de la salle du premier niveau présentent une scène de joute avec des chevaliers et leurs montures qui s’affrontent ainsi que des médaillons dont l’un représente un chien bondissant. Des vestiges d’enduits peints sont également conservés dans le même angle de la tour au deuxième niveau. Parkings gratuits.

Exposition dans des vitrines des pièces archéologiques du néolithique et du paléolithique découvertes sur le territoire de la commune mais aussi des collections provenant de communes voisines par des…

©Pierre Durand