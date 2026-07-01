AGENDA · Teyssieu
Visite libre de l’église romane du XIIème siècle, Église paroissiale Sainte-Madeleine, Teyssieu
samedi 19 septembre 2026 · Église paroissiale Sainte-Madeleine · Teyssieu
Informations pratiques
Visite libre de l’église romane du XIIème siècle 19 et 20 septembre Église paroissiale Sainte-Madeleine Lot
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre à l’aide d’un document papier mis à la disposition des visiteurs.
Église paroissiale Sainte-Madeleine 535 Route des Landes 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie
Visite libre avec un document papier mis à la disposition du visiteur.
©Pierre Durand
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