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Visite libre de l’église romane du XIIème siècle, Église paroissiale Sainte-Madeleine, Teyssieu

samedi 19 septembre 2026 · Église paroissiale Sainte-Madeleine · Teyssieu

Visite libre de l’église romane du XIIème siècle, Église paroissiale Sainte-Madeleine, Teyssieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église paroissiale Sainte-Madeleine
Adresse
535 Route des Landes 46190 Teyssieu
Ville
46190 Teyssieu
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre de l’église romane du XIIème siècle 19 et 20 septembre Église paroissiale Sainte-Madeleine Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre à l’aide d’un document papier mis à la disposition des visiteurs.

Église paroissiale Sainte-Madeleine 535 Route des Landes 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie
Visite libre avec un document papier mis à la disposition du visiteur.

©Pierre Durand

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