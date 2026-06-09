Teyssieu

Soirée Théâtrale

Derrière le corps de logis de la tour Teyssieu Lot

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Il faut que l'on se parle d'Annie Meublat narre les incidents, hauts en couleur, que rencontre un couple à l'âge de 50 ans

Il faut que l'on se parle d'Annie Meublat narre les incidents, hauts en couleur, que rencontre un couple à l'âge de 50 ans. Une de perdue, d'André Chantelot s'amuse du penchant du mari pour les troisièmes mi-temps au risque de voir les femmes réagir

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Derrière le corps de logis de la tour Teyssieu 46190 Lot Occitanie

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English :

Il faut que l'on se parle d'Annie Meublat narrates the colorful incidents that a couple encounters at the age of 50

L’événement Soirée Théâtrale Teyssieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne