Soirée Théâtrale Teyssieu
Soirée Théâtrale Teyssieu vendredi 14 août 2026.
Teyssieu
Soirée Théâtrale
Derrière le corps de logis de la tour Teyssieu Lot
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Il faut que l'on se parle d'Annie Meublat narre les incidents, hauts en couleur, que rencontre un couple à l'âge de 50 ans
Il faut que l'on se parle d'Annie Meublat narre les incidents, hauts en couleur, que rencontre un couple à l'âge de 50 ans. Une de perdue, d'André Chantelot s'amuse du penchant du mari pour les troisièmes mi-temps au risque de voir les femmes réagir
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Derrière le corps de logis de la tour Teyssieu 46190 Lot Occitanie
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English :
Il faut que l'on se parle d'Annie Meublat narrates the colorful incidents that a couple encounters at the age of 50
L’événement Soirée Théâtrale Teyssieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne
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