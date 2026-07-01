Visite guidée de la tour médiévale du XIIIème siècle et de ses fresques, Village de Teyssieu, Teyssieu

Informations pratiques

Visite guidée de la tour médiévale du XIIIème siècle et de ses fresques 19 et 20 septembre Village de Teyssieu Lot

Visite gratuite par groupe de 15 personnes toutes les demi-heures. Difficultés d’accès pour certaines personnes : 5 niveaux reliés par un escalier à vis ou des escaliers étroits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accueil au premier niveau de la tour médiévale du XIIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques.

Des commentaires seront proposés sur l’édification et l’histoire de la tour, ainsi qu’une présentation de ses décors peints exceptionnels datant du XIIIe siècle.

Accès libre aux niveaux 2 à 5.

Village de Teyssieu Place du vieux château, 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie 06 48 89 46 27 http://lesamisdelatour.wifeo.com La tour médiévale du XIIIe siècle, vestige d’un ancien château fort domine fièrement du haut de ses 35 mètres le charmant village de Teyssieu. Elle fut édifiée peu après 1232 par deux chevaliers issus de la garnison du château de Saint-Céré, Bertrand et Hugues Bonafos, à la demande du vicomte de Turenne afin d’assurer la sécurité sur ses terres. Le château sera construit un peu plus tard. Le logis sera acquis par la Commune, à la fin du XIXe, pour y installer l’école. De 2011 à 2022 ont eu lieu d’importants travaux de restauration extérieure et intérieure de la tour.

Joyau caché de la tour de Teyssieu : des décors peints exceptionnels datant du XIIIe siècle sur les murs de la salle du premier niveau présentent une scène de joute avec des chevaliers et leurs montures qui s’affrontent ainsi que des médaillons dont l’un représente un chien bondissant. Des vestiges d’enduits peints sont également conservés dans le même angle de la tour au deuxième niveau. Parkings gratuits.

Accueil au 1er niveau de la tour médiévale du XIIIème siècle classée Monument historique : commentaires sur l’édification et l’histoire de la tour, présentation des décors peints exceptionnels datant…

Pierre Durand,©Vice-Président de l’association