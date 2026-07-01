Concert de chants sacrés avec harpe LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Concert de chants sacrés avec harpe

LOURDES 21 Avenue Antoine Beguere Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

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LOURDES 21 Avenue Antoine Beguere Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 15 84 24

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English :

L’événement Concert de chants sacrés avec harpe Lourdes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de Lourdes|CDT65