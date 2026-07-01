AGENDA · Lourdes
Concert de chants sacrés avec harpe LOURDES Lourdes
lundi 27 juillet 2026 · LOURDES · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Concert de chants sacrés avec harpe
LOURDES 21 Avenue Antoine Beguere Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
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LOURDES 21 Avenue Antoine Beguere Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 15 84 24
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English :
L’événement Concert de chants sacrés avec harpe Lourdes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de Lourdes|CDT65
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