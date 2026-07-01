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AGENDA · Lourdes

Concert de chants sacrés avec harpe LOURDES Lourdes

lundi 27 juillet 2026 · LOURDES · Lourdes

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
LOURDES
Adresse
21 Avenue Antoine Beguere
Ville
65100 Lourdes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Lourdes

Concert de chants sacrés avec harpe

LOURDES 21 Avenue Antoine Beguere Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

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LOURDES 21 Avenue Antoine Beguere Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 15 84 24 

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English :

L’événement Concert de chants sacrés avec harpe Lourdes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de Lourdes|CDT65

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