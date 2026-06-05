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Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent Nogent-le-Rotrou

Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent Nogent-le-Rotrou

Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent Nogent-le-Rotrou samedi 6 juin 2026.

Adresse : Rue saint denis

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Nogent-le-Rotrou

Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent

Rue saint denis Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Les Amis du Perche organise un concert de chants sacrés et chants du monde à l’église Saint-Laurent de Nogent-le-Rotrou. Le Madrigal du Perche, Polymnia et Ventadour vous attendent pour un moment musical dans un lieu magnifique !
Samedi 6 juin à 15h
Participation au chapeau
Entrée libre
Les Amis du Perche organise un concert de chants sacrés et chants du monde à l’église Saint-Laurent de Nogent-le-Rotrou. Le Madrigal du Perche, Polymnia et Ventadour vous attendent pour un moment musical dans un lieu magnifique !
Samedi 6 juin à 15h
Participation au chapeau
Entrée libre   .

Rue saint denis Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Les Amis du Perche are organizing a concert of sacred and world songs at the Saint-Laurent church in Nogent-le-Rotrou. Le Madrigal du Perche, Polymnia and Ventadour await you for a musical moment in a magnificent setting!
Saturday June 6th at 3pm
Participation by hat
Free admission

L’événement Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-01 par OTs DU PERCHE

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