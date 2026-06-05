Nogent-le-Rotrou

Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent

Rue saint denis Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Amis du Perche organise un concert de chants sacrés et chants du monde à l’église Saint-Laurent de Nogent-le-Rotrou. Le Madrigal du Perche, Polymnia et Ventadour vous attendent pour un moment musical dans un lieu magnifique !

Samedi 6 juin à 15h

Participation au chapeau

Entrée libre

Les Amis du Perche organise un concert de chants sacrés et chants du monde à l’église Saint-Laurent de Nogent-le-Rotrou. Le Madrigal du Perche, Polymnia et Ventadour vous attendent pour un moment musical dans un lieu magnifique !

Samedi 6 juin à 15h

Participation au chapeau

Entrée libre .

Rue saint denis Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Les Amis du Perche are organizing a concert of sacred and world songs at the Saint-Laurent church in Nogent-le-Rotrou. Le Madrigal du Perche, Polymnia and Ventadour await you for a musical moment in a magnificent setting!

Saturday June 6th at 3pm

Participation by hat

Free admission

L’événement Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-01 par OTs DU PERCHE