Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent Nogent-le-Rotrou
Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent Nogent-le-Rotrou samedi 6 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent
Rue saint denis Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les Amis du Perche organise un concert de chants sacrés et chants du monde à l’église Saint-Laurent de Nogent-le-Rotrou. Le Madrigal du Perche, Polymnia et Ventadour vous attendent pour un moment musical dans un lieu magnifique !
Samedi 6 juin à 15h
Participation au chapeau
Entrée libre
Les Amis du Perche organise un concert de chants sacrés et chants du monde à l’église Saint-Laurent de Nogent-le-Rotrou. Le Madrigal du Perche, Polymnia et Ventadour vous attendent pour un moment musical dans un lieu magnifique !
Samedi 6 juin à 15h
Participation au chapeau
Entrée libre .
Rue saint denis Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Amis du Perche are organizing a concert of sacred and world songs at the Saint-Laurent church in Nogent-le-Rotrou. Le Madrigal du Perche, Polymnia and Ventadour await you for a musical moment in a magnificent setting!
Saturday June 6th at 3pm
Participation by hat
Free admission
L’événement Concert de chants sacrés et du monde à l’Eglise St-Laurent Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-01 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Concert Festiv’ 2026 Flûte et champagne Nogent-le-Rotrou 5 juin 2026
- Spectacle de danse Nogent-le-Rotrou 5 juin 2026
- Visite guidée Nogent-le-Rotrou et son histoire Nogent-le-Rotrou 6 juin 2026
- Courir en Ville Nogent-le-Rotrou 6 juin 2026
- Spectacle de danse Nogent-le-Rotrou 6 juin 2026