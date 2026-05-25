Visite guidée Nogent-le-Rotrou et son histoire Nogent-le-Rotrou
Visite guidée Nogent-le-Rotrou et son histoire Nogent-le-Rotrou samedi 6 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Visite guidée Nogent-le-Rotrou et son histoire
Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Nogent-le-Rotrou visite à la carte.
Faîtes votre visite ! Les participants choisissent leur thème parmi ceux proposés. Voyage dans le temps ou plutôt thématique révolution industrielle ? Delphine, guide conférencière percheronne est à votre écoute !
Environ 1h30 Réservation vivement conseillée
Nogent-le-Rotrou visite à la carte.
Faîtes votre visite ! Les participants choisissent leur thème parmi ceux proposés. Voyage dans le temps ou plutôt thématique révolution industrielle ? Delphine, guide conférencière percheronne est à votre écoute !
Environ 1h30 Réservation vivement conseillée
Entre amis ou en famille, c’est l’occasion de (re)découvrir notre ville d’une nouvelle façon !
Lien de réservation https://visites-percheronnes.fr/ ou visites.percheronnes@gmail.com
Réservation vivement conseillée ;) .
Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire visites.percheronnes@gmail.com
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English :
Nogent-le-Rotrou: visit à la carte.
Make your own visit! Participants choose their theme from those on offer. Time travel or industrial revolution? Delphine, a Percheron tour guide, is at your service!
Approx. 1h30 Reservations strongly recommended
L’événement Visite guidée Nogent-le-Rotrou et son histoire Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-25 par OTs DU PERCHE
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