Nogent-le-Rotrou

Courir en Ville

Place Saint Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Courir en ville pose ses baskets place Saint-Pol à Nogent-le-Rotrou.

La volonté de la municipalité est toujours la même pour cette quatrième édition réunir les acteurs locaux du sport autour d’un événement dans le cœur de ville.

Courir en ville pose ses baskets place Saint-Pol à Nogent-le-Rotrou.

La volonté de la municipalité est toujours la même pour cette quatrième édition réunir les acteurs locaux du sport autour d’un événement dans le cœur de ville.

Plus de 200 participants (à partir de 16 ans), par équipe mixte de 8, viendront courir entre 16h et 22h sur un circuit d’une distance de 1,1 km. Cette année encore, les tours parcourus seront comptabilisés et alimenteront une cagnotte dont le montant sera reversé au profit des blessés de l’Armée de terre.

Venez encourager les coureurs durant cette épreuve !! .

Place Saint Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 54

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English :

Courir en ville puts down its sneakers on Place Saint-Pol in Nogent-le-Rotrou.

The municipality?s aim is still the same for this fourth edition: to bring together local sports players around an event in the heart of the town.

L’événement Courir en Ville Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-15 par OTs DU PERCHE