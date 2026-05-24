Nogent-le-Rotrou

Spectacle de danse

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Spectacle de danse.

5 et 6 juin à 20h30

L’École de danse de l’ASJ vous présente son nouveau spectacle Le Sabbat des Sorcières.

Entre danse et énergie les élèves donnent vie à un univers mystérieux et intense le temps d’un spectacle.

Adulte 8€ I -12 ans 4€

Spectacle de danse.

5 et 6 juin à 20h30

L’École de danse de l’ASJ vous présente son nouveau spectacle Le Sabbat des Sorcières.

Entre danse et énergie les élèves donnent vie à un univers mystérieux et intense le temps d’un spectacle.

Adulte 8€ I -12 ans 4€

Billetterie

– A l’ASJ le 27 mai de 15h à 19

– A la salle Pierre Mendès France le 3 juin de 14h à 19h et le 4 juin de 17h30 à 19h

– Sur place les soirs de représentation 8 .

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45

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English :

Dance show.

june 5 and 6 at 8:30pm

The ASJ dance school presents its new show: Le Sabbat des Sorcières.

Between dance and energy, the students bring to life a mysterious and intense universe for the duration of the show.

Adults: 8? I -12 years 4?

L’événement Spectacle de danse Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-24 par OTs DU PERCHE