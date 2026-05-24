Spectacle de danse Nogent-le-Rotrou
Spectacle de danse Nogent-le-Rotrou samedi 6 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Spectacle de danse
Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Spectacle de danse.
5 et 6 juin à 20h30
L’École de danse de l’ASJ vous présente son nouveau spectacle Le Sabbat des Sorcières.
Entre danse et énergie les élèves donnent vie à un univers mystérieux et intense le temps d’un spectacle.
Adulte 8€ I -12 ans 4€
Spectacle de danse.
5 et 6 juin à 20h30
L’École de danse de l’ASJ vous présente son nouveau spectacle Le Sabbat des Sorcières.
Entre danse et énergie les élèves donnent vie à un univers mystérieux et intense le temps d’un spectacle.
Adulte 8€ I -12 ans 4€
Billetterie
– A l’ASJ le 27 mai de 15h à 19
– A la salle Pierre Mendès France le 3 juin de 14h à 19h et le 4 juin de 17h30 à 19h
– Sur place les soirs de représentation 8 .
Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45
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English :
Dance show.
june 5 and 6 at 8:30pm
The ASJ dance school presents its new show: Le Sabbat des Sorcières.
Between dance and energy, the students bring to life a mysterious and intense universe for the duration of the show.
Adults: 8? I -12 years 4?
L’événement Spectacle de danse Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-24 par OTs DU PERCHE
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