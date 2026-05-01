Concert de Charlotte Ly Folk pop Café de La Forge Guillac
Concert de Charlotte Ly Folk pop Café de La Forge Guillac samedi 9 mai 2026.
Guillac
Concert de Charlotte Ly Folk pop
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Charlotte Ly, autrice-compositrice-interprète rennaise, propose un univers musical où se rencontrent la folk et la pop anglophone. Inspirée par des artistes tels qu’Angus & Julia Stone, Jain ou encore Joe Bel, sa musique est souvent définie comme lumineuse et remplie d’espoir. A 20h30 .
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert de Charlotte Ly Folk pop Guillac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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