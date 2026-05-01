Concert de Charlotte Ly Folk pop Café de La Forge Guillac

Guillac

Concert de Charlotte Ly Folk pop

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Charlotte Ly, autrice-compositrice-interprète rennaise, propose un univers musical où se rencontrent la folk et la pop anglophone. Inspirée par des artistes tels qu’Angus & Julia Stone, Jain ou encore Joe Bel, sa musique est souvent définie comme lumineuse et remplie d’espoir. A 20h30 .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

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English :

L’événement Concert de Charlotte Ly Folk pop Guillac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande