Les Cyclosympas balades à vélo Café de la Forge Guillac
Les Cyclosympas balades à vélo Café de la Forge Guillac vendredi 8 mai 2026.
Guillac
Les Cyclosympas balades à vélo
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:15:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Tous les vendredis, venez pédaler en groupe avec les Cyclosympas et ainsi (re)découvrir les paysages de notre belle région !
Les sorties se font en fonction de la météo, avec un départ à 14h15, derrière la médiathèque de Guillac. Au retour, un petit verre est proposé au café… car après l’effort, le réconfort ! .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Les Cyclosympas balades à vélo Guillac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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