Concert de Chœur chante Brive: En attendant Noël (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-21

2025-12-19 2025-12-21

Concert En attendant Noël.
Direction: Christelle Peyrodes
Piano: Sébastien Barrier   .

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 01 79 49 

Concert de Chœur chante Brive: En attendant Noël (Grottes de Saint Antoine)

Concert de Chœur chante Brive: En attendant Noël (Grottes de Saint Antoine)

