Concert de Chœur chante Brive: En attendant Noël (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde
Concert de Chœur chante Brive: En attendant Noël (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde vendredi 19 décembre 2025.
Concert de Chœur chante Brive: En attendant Noël (Grottes de Saint Antoine)
41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-19 2025-12-21
Concert En attendant Noël.
Direction: Christelle Peyrodes
Piano: Sébastien Barrier .
41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 01 79 49
English :
German : Concert de Chœur chante Brive: En attendant Noël (Grottes de Saint Antoine)
Italiano :
Espanol : Concert de Chœur chante Brive: En attendant Noël (Grottes de Saint Antoine)
L’événement Concert de Chœur chante Brive: En attendant Noël (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-18 par Corrèze Tourisme