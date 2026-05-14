Concert de chorales Monflanquin
Concert de chorales Monflanquin dimanche 28 juin 2026.
Monflanquin
Concert de chorales
Eglise Saint André Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Dans le cadre de ses 450 ans, Janouille accueille les chorales Méli Mélo de Cancon, la Tour du Roy de Sainte Livrade sous la direction de Joseph Matz, ainsi que Choralys de Saint Lys dirigée par Annabelle Rougemont.
Dans le cadre de ses 450 ans, Janouille accueille les chorales Méli Mélo de Cancon, la Tour du Roy de Sainte Livrade sous la direction de Joseph Matz, ainsi que Choralys de Saint Lys dirigée par Annabelle Rougemont. .
Eglise Saint André Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine jean.rocher.47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de chorales
To celebrate its 450th anniversary, Janouille welcomes the choirs Méli Mélo from Cancon, La Tour du Roy from Sainte Livrade, directed by Joseph Matz, and Choralys from Saint Lys, directed by Annabelle Rougemont.
L’événement Concert de chorales Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Atelier de sophrologie Espace Ginko Monflanquin 21 mai 2026
- Café Sciences La radioactivité Place Balségur Monflanquin 22 mai 2026
- Soirée Asiatique Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin 22 mai 2026
- Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin 23 mai 2026
- Balade en vélo électrique avec déjeuner Boulede Monflanquin 23 mai 2026