Monflanquin

Concert de chorales

Eglise Saint André Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dans le cadre de ses 450 ans, Janouille accueille les chorales Méli Mélo de Cancon, la Tour du Roy de Sainte Livrade sous la direction de Joseph Matz, ainsi que Choralys de Saint Lys dirigée par Annabelle Rougemont.

Dans le cadre de ses 450 ans, Janouille accueille les chorales Méli Mélo de Cancon, la Tour du Roy de Sainte Livrade sous la direction de Joseph Matz, ainsi que Choralys de Saint Lys dirigée par Annabelle Rougemont. .

Eglise Saint André Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine jean.rocher.47@gmail.com

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English : Concert de chorales

To celebrate its 450th anniversary, Janouille welcomes the choirs Méli Mélo from Cancon, La Tour du Roy from Sainte Livrade, directed by Joseph Matz, and Choralys from Saint Lys, directed by Annabelle Rougemont.

L’événement Concert de chorales Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides