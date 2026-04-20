Concert de Chorales Nancy Chœurs à Chœurs Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy Nancy
Concert de Chorales Nancy Chœurs à Chœurs Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy Nancy dimanche 26 avril 2026.
Nancy
Concert de Chorales Nancy Chœurs à Chœurs
Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Nancy Chœurs à Chœurs organise ses Salons Chantants.
Ce dimanche, les chorales présentes seront Chœur en Balade et Chorus 2000.Tout public
0 .
Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 61 49 58 nancychoeurachoeur@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nancy Ch?urs à Ch?urs organizes its Salons Chantants.
This Sunday, the choirs present will be Ch?ur en Balade and Chorus 2000.
L’événement Concert de Chorales Nancy Chœurs à Chœurs Nancy a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Spectacle Mon Ombre est une Femme Place Stanislas Nancy 20 avril 2026
- BBC Comedy Club 127 Nancy 21 avril 2026
- PIERRE THEVENOUX – SALLE POIREL Nancy 22 avril 2026
- Un Mercredi à l’Opéra Nancy 22 avril 2026
- PIERRE-EMMANUEL BARRÉ – SALLE POIREL Nancy 23 avril 2026