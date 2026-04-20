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Concert de Chorales Nancy Chœurs à Chœurs Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy Nancy

Concert de Chorales Nancy Chœurs à Chœurs Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy Nancy dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Grands Salons de l'Hôtel de Ville de Nancy

Adresse : 1 Place Stanislas

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Nancy

Concert de Chorales Nancy Chœurs à Chœurs

Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Nancy Chœurs à Chœurs organise ses Salons Chantants.
Ce dimanche, les chorales présentes seront Chœur en Balade et Chorus 2000.Tout public
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Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 61 49 58  nancychoeurachoeur@gmail.com

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English :

Nancy Ch?urs à Ch?urs organizes its Salons Chantants.
This Sunday, the choirs present will be Ch?ur en Balade and Chorus 2000.

L’événement Concert de Chorales Nancy Chœurs à Chœurs Nancy a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION NANCY

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