Concert de Christian Tetzlaff & Kiveli Dörken Saint-Paul-de-Vence
Concert de Christian Tetzlaff & Kiveli Dörken Saint-Paul-de-Vence mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Concert de Christian Tetzlaff & Kiveli Dörken
Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le Festival Classique & Jazz accueille Christian Tetzlaff & Kiveli Dörken, place de la Courtine.
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Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
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English :
The Classique & Jazz Festival welcomes Christian Tetzlaff & Kiveli Dörken, place de la Courtine.
L’événement Concert de Christian Tetzlaff & Kiveli Dörken Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence