AGENDA · Baud
Concert de Claraz Baud
samedi 12 septembre 2026 · Baud
Informations pratiques
Baud
Concert de Claraz
19 Route de Locminé Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Concert guitare-voix intimiste alliant compositions poétiques et reprises de musiciennes pour un moment suspendu.
16h à l’Effet Papillon.
Gratuit .
19 Route de Locminé Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 9 51 58 11 50
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English :
L’événement Concert de Claraz Baud a été mis à jour le 2026-08-21 par OT BAUD Communauté
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