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AGENDA · Baud

Concert de Claraz Baud

samedi 12 septembre 2026 · Baud

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
19 Route de Locminé
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Concert de Claraz

19 Route de Locminé Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Concert guitare-voix intimiste alliant compositions poétiques et reprises de musiciennes pour un moment suspendu.
16h à l’Effet Papillon.
Gratuit   .

19 Route de Locminé Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 9 51 58 11 50 

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English :

L’événement Concert de Claraz Baud a été mis à jour le 2026-08-21 par OT BAUD Communauté

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