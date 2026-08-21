Informations pratiques

Baud

Concert de Claraz

19 Route de Locminé Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concert guitare-voix intimiste alliant compositions poétiques et reprises de musiciennes pour un moment suspendu.

16h à l’Effet Papillon.

Gratuit .

19 Route de Locminé Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 9 51 58 11 50

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English :

L’événement Concert de Claraz Baud a été mis à jour le 2026-08-21 par OT BAUD Communauté