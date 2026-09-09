Concert de clarinettes, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Informations pratiques

Concert de clarinettes Samedi 19 septembre, 17h00 Musée de la vie rurale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

CONCERT DE L’ENSEMBLE CLARI’NOTES

Un instrument mal connu et pas assez mis en valeur dans nos harmonies locales : la clarinette.

Ou plutôt toute une famille : contralto, basse, alto, Si bémol, petite Mi bémol… c’est la famille des Clari’Notes !

Membres actifs des diverses harmonies municipales locales de Merville, Vieux-Berquin, Lestrem et autres hameaux, les clarinettistes du groupe Clari’Notes sont très engagés musicalement et associativement, mais réussissent à se retrouver une quinzaine de fois dans l’année pour répéter et jouer ensemble lors d’événements festifs du secteur.

Avec un répertoire arrangé, voire composé, exclusivement pour ce type de formation hors du commun, les Clari’Notes vous assureront une animation musicale originale et variée. On vous attend avec un medley/blind-test inédit autour du fameux « Canon » de Pachelbel… et autres surprises !

Entrée libre au chapeau réservation souhaitée au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée – 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France 03 28 50 33 80 http://www.musee-steenwerck.com [{« link »: « mailto:musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] Ferme typique du XVIIIe siècle : cour fermée, lieu de vie du village, commerces, école, estaminet, logis. Autoroute A 25 sortie n°9 ou n° 10.

CONCERT DE L’ENSEMBLE CLARI’NOTES

©clari’notes