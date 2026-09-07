Tea Time solidaire, Musée de la Vie Rurale à Steenwerck, Steenwerck
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Vie Rurale à Steenwerck · Steenwerck
Informations pratiques
Tea Time solidaire 19 et 20 septembre Musée de la Vie Rurale à Steenwerck Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Reine s’invite au musée.
Le samedi 19 septembre de 14h00 à 18h00 et le dimanche 20 septembre de 15h00 à 19h00, le Musée de la Vie Rurale de Steenwerck devient le Musée de la Vie Royale pour un Tea Time solidaire organisé par l’association « A l’Heure Anglaise » de Nieppe.
Au programme :
– salon de thé dans la plus pure tradition britannique
– exposition sur la Reine Elizabeth II qui aurait eu 100 ans cette année, et qui a rencontré la famille Desreumaux de Steenwerck en 1957.
– activités ludiques autour de la famille royale
A cette occasion, l’entreprise des Serres de Steenwerck reconstitue un stand de vente de fleurs dont les profits s’ajouteront à ceux des 2 journées.
Le musée sera ouvert les 2 jours gratuitement.
Tous les bénéfices seront reversés au service pédiatrique du Centre Oscar Lambret dans le cadre de Septembre en Or.
Musée de la Vie Rurale à Steenwerck 49 rue du musée 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}]
Le Musée de la Vie Rurale de Steenwerck devient le Musée de la Vie Royale pour un Tea Time solidaire organisé par l’association « A l’Heure Anglaise » de Nieppe.
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