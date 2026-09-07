Concert | Les TrAaversières, Musée de la Vie Rurale à Steenwerck, Steenwerck

Informations pratiques

Concert | Les TrAaversières Samedi 12 septembre, 20h00 Musée de la Vie Rurale à Steenwerck Nord

Entrée au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Les TrAaversières réunit des flûtistes passionnés, alliant professeurs de flûte et amateurs éclairés.

Leur répertoire éclectique et original va au-delà des conventions, explorant des pièces rares et innovantes.

Grâce à leur maîtrise technique et leur créativité, ils proposent des concerts surprenants, où la flûte s’ouvre à de nouveaux horizons musicaux !

Concert gratuit proposé dans le cadre des activités du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

Musée de la Vie Rurale à Steenwerck 49 rue du musée 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}]

Concert gratuit proposé dans le cadre des activités du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer.