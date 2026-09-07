Concert | Les TrAaversières, Musée de la Vie Rurale à Steenwerck, Steenwerck
samedi 12 septembre 2026 · Musée de la Vie Rurale à Steenwerck · Steenwerck
Informations pratiques
Concert | Les TrAaversières Samedi 12 septembre, 20h00 Musée de la Vie Rurale à Steenwerck Nord
Entrée au chapeau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Les TrAaversières réunit des flûtistes passionnés, alliant professeurs de flûte et amateurs éclairés.
Leur répertoire éclectique et original va au-delà des conventions, explorant des pièces rares et innovantes.
Grâce à leur maîtrise technique et leur créativité, ils proposent des concerts surprenants, où la flûte s’ouvre à de nouveaux horizons musicaux !
Concert gratuit proposé dans le cadre des activités du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer.
Musée de la Vie Rurale à Steenwerck 49 rue du musée 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}]
Concert gratuit proposé dans le cadre des activités du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer.
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