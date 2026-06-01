Pays de Belvès

Concert de Classic Lyric Arts

Esplanade de l’Auditeur Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 19:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Dans le cadre de Patrimoine en Musique Concert Classic Lyric Arts de Manhattan. Une rencontre entre patrimoine et opéra.

Rendez-vous le lundi 22 juin à 19h00 sur l’Esplanade de l’Auditeur à Belvès (Espace de co-working Héméra).

Entrée libre

Renseignements 06 71 08 74 57

Dans le cadre de Patrimoine en Musique Concert Classic Lyric Arts de Manhattan. Une rencontre entre patrimoine et opéra.

Rendez-vous le lundi 22 juin à 19h00 sur l’Esplanade de l’Auditeur à Belvès (Espace de co-working Héméra).

19h00 Écouter le lieu avec Enrico Realacci

19h05 Concert avec de jeunes artistes lyriques venus de New York. Ils interpréteront un programme inspiré du grand répertoire de l’opéra et de la mélodie française.

Entrée libre

Renseignements 06 71 08 74 57 .

Esplanade de l’Auditeur Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57

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English : Concert de Classic Lyric Arts

As part of Patrimoine en Musique: Manhattan’s Classic Lyric Arts concert. An encounter between heritage and opera.

Rendezvous on Monday June 22 at 7:00 pm on the Esplanade de l’Auditeur in Belvès (Espace de co-working Héméra).

Free admission

Information: 06 71 08 74 57

L’événement Concert de Classic Lyric Arts Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-06-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne