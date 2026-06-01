Concert de Classic Lyric Arts Pays de Belvès
Concert de Classic Lyric Arts Pays de Belvès lundi 22 juin 2026.
Pays de Belvès
Concert de Classic Lyric Arts
Esplanade de l’Auditeur Pays de Belvès Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 19:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Dans le cadre de Patrimoine en Musique Concert Classic Lyric Arts de Manhattan. Une rencontre entre patrimoine et opéra.
Rendez-vous le lundi 22 juin à 19h00 sur l’Esplanade de l’Auditeur à Belvès (Espace de co-working Héméra).
Entrée libre
Renseignements 06 71 08 74 57
Dans le cadre de Patrimoine en Musique Concert Classic Lyric Arts de Manhattan. Une rencontre entre patrimoine et opéra.
Rendez-vous le lundi 22 juin à 19h00 sur l’Esplanade de l’Auditeur à Belvès (Espace de co-working Héméra).
19h00 Écouter le lieu avec Enrico Realacci
19h05 Concert avec de jeunes artistes lyriques venus de New York. Ils interpréteront un programme inspiré du grand répertoire de l’opéra et de la mélodie française.
Entrée libre
Renseignements 06 71 08 74 57 .
Esplanade de l’Auditeur Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57
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English : Concert de Classic Lyric Arts
As part of Patrimoine en Musique: Manhattan’s Classic Lyric Arts concert. An encounter between heritage and opera.
Rendezvous on Monday June 22 at 7:00 pm on the Esplanade de l’Auditeur in Belvès (Espace de co-working Héméra).
Free admission
Information: 06 71 08 74 57
L’événement Concert de Classic Lyric Arts Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-06-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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