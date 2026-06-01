ABC Exposition d’oeuvres d’artistes locaux mairie Pays de Belvès

Pays de Belvès

ABC Exposition d’oeuvres d’artistes locaux

mairie Place de la Liberté Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Exposition des oeuvres d’artistes locaux

L’association ABC propose à trois peintres amateurs belvésois de présenter leurs réalisations au cours d’un long weekend dans ses locaux. Les artistes assureront une permanence du vendredi 12 après midi au dimanche 14 juin.

Exposition des oeuvres d’artistes locaux

L’association ABC propose à trois peintres amateurs belvésois de présenter leurs réalisations au cours d’un long week-end dans ses locaux. Les artistes assureront une permanence du vendredi 12 après midi au dimanche 14 juin. .

mairie Place de la Liberté Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine abcbelves@gmail.com

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English : ABC Exposition d’oeuvres d’artistes locaux

As a preview of the 2025 festivities, the Association ABC de Belvès presents a concert in the church of Belvès:

Christmas carols with the group C?est du joli

Free admission.

L’événement ABC Exposition d’oeuvres d’artistes locaux Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-05-31 par Périgord Noir Vallée Dordogne