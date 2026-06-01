ABC Exposition d’oeuvres d’artistes locaux mairie Pays de Belvès
ABC Exposition d’oeuvres d’artistes locaux mairie Pays de Belvès vendredi 12 juin 2026.
Pays de Belvès
ABC Exposition d’oeuvres d’artistes locaux
mairie Place de la Liberté Pays de Belvès Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Exposition des oeuvres d’artistes locaux
L’association ABC propose à trois peintres amateurs belvésois de présenter leurs réalisations au cours d’un long weekend dans ses locaux. Les artistes assureront une permanence du vendredi 12 après midi au dimanche 14 juin.
Exposition des oeuvres d’artistes locaux
L’association ABC propose à trois peintres amateurs belvésois de présenter leurs réalisations au cours d’un long week-end dans ses locaux. Les artistes assureront une permanence du vendredi 12 après midi au dimanche 14 juin. .
mairie Place de la Liberté Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine abcbelves@gmail.com
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English : ABC Exposition d’oeuvres d’artistes locaux
As a preview of the 2025 festivities, the Association ABC de Belvès presents a concert in the church of Belvès:
Christmas carols with the group C?est du joli
Free admission.
L’événement ABC Exposition d’oeuvres d’artistes locaux Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-05-31 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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