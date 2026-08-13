Informations pratiques

Mainvilliers

Concert de clôture de l’Académie Baroque

3 Rue Esther Villette Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18 18:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Programme de musique Baroque, vocale et instrumentale, sur le thème Musique française, chant, danses et suites avec les formes et les styles de cette époque.

Organisé par la Ville de Mainvilliers en lien avec l’association Euréliades. Les interprètes, les enseignants et les membres d’Euréliades, partageront avec vous ces oeuvres splendides de M.A. Charpentier, M.R. Delalande, A. Campra, J. B.Lully, A. Philidor, J.P. Rameau. .

3 Rue Esther Villette Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 56 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A program of Baroque music—both vocal and instrumental—on the theme French Music, Song, Dances, and Suites, featuring the forms and styles of that era.

L’événement Concert de clôture de l’Académie Baroque Mainvilliers a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES