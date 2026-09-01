Informations pratiques

Obermorschwihr

Concert de clôture/Jazziers d’émotions/TromBaBa Trio

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

C’est une immersion à travers toute la palette des émotions que Jean Lucas et son équipe du TromBaBa Trio vous propose. Des mots poétiques et drôles naviguent au son du trombone, de la contrebasse et de la batterie.

Etre sur un nuage. Etre fier comme un coq. Etre comme un poisson dans l’eau. Ou encore Rouge de colère.

Imaginez toutes ces expressions devenir groove et poésie, jazz et chanson c’est une immersion à travers toute la palette des émotions que Jean Lucas et son équipe du TromBaBa Trio vous propose. Des mots poétiques et drôles naviguent au son du trom-bone, de la contrebasse et de la batterie.

On sillonne ainsi des flots d’humeurs, de contrariétés et de gaieté, emporté par un jazz parfois paisible, parfois tumultueux, toujours passionné. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Jean Lucas and his team from the TromBaBa Trio take you on a journey through the full spectrum of emotions. Poetic and humorous words flow to the sound of the trombone, double bass, and drums.

L’événement Concert de clôture/Jazziers d’émotions/TromBaBa Trio Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach