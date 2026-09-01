Informations pratiques

Obermorschwihr

Concert Oussïa Trio

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Imaginez que l’on ait découvert l’essence de la vie ! Il y aurait toute la joie terrestre et céleste, le bonheur infini, mais aussi l’expression de la révolte, du doute et des tempêtes. Il y aurait la beauté, la douceur, l’amour et les chants d’oiseaux ! Voici ce que Oussïa rassemble dans sa musique.

Balkans, Flamenco & Chanson Française !

Imaginez que l’on ait découvert l’essence de la vie ! Il y aurait, à n’en pas douter, toute la joie terrestre et céleste, le bonheur infini, mais aussi l’expression de la révolte, du doute et des tempêtes. Il y aurait la beauté, la douceur, l’amour, et les chants d’oiseaux !

Voici ce que Oussi¨a rassemble dans sa musique.

Allant puiser leurs inspirations dans les mélodies d’Europe de l’Est, dans le Flamenco et la Chanson Française, ce trio vous emmène dans un voyage qui charmera vos oreilles et votre cœur.

Avec Marie Taglang, accordéon, saxophone Chiara Sutterlin, chant, guitare Jean Christophe Lauth, guitare, percussions. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Imagine if we had discovered the essence of life! There would be all the joy of earth and heaven, infinite happiness, but also expressions of rebellion, doubt, and storms. There would be beauty, tenderness, love, and birdsong! This is what Ouss%EFa brings together in his music.

L’événement Concert Oussïa Trio Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach