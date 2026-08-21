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Concert de clôture sur le bateau le Palissy III, Embarcadère, Saintes

dimanche 20 septembre 2026 · Embarcadère · Saintes

Concert de clôture sur le bateau le Palissy III, Embarcadère, Saintes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Embarcadère
Adresse
Place Bassompierre, 17100 Saintes
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Concert de clôture sur le bateau le Palissy III Dimanche 20 septembre, 19h30 Embarcadère Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Embarquez à bord du Palissy III pour un concert de clôture mettant en lumière le talent de Claire Daubord, auteure/compositrice, lauréate du Coup de pouce jeunes talents de la ville de Saintes en 2025 !
Claire Daubord duo : chanson acoustique (voix/guitares) 
Durée : 1h — se présenter 10 mn avant
Infos et réservation obligatoire : 05 46 92 34 26

Embarcadère Place Bassompierre, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}] Embarcadère
Embarquez à bord du Palissy III pour un concert de clôture mettant en lumière le talent de Claire Daubord, auteure/compositrice, lauréate du Coup de pouce jeunes talents de la ville de Saintes en ! …

©Le Palissy

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