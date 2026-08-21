Concert de clôture sur le bateau le Palissy III, Embarcadère, Saintes
dimanche 20 septembre 2026 · Embarcadère · Saintes
Informations pratiques
Concert de clôture sur le bateau le Palissy III Dimanche 20 septembre, 19h30 Embarcadère Charente-Maritime
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Embarquez à bord du Palissy III pour un concert de clôture mettant en lumière le talent de Claire Daubord, auteure/compositrice, lauréate du Coup de pouce jeunes talents de la ville de Saintes en 2025 !
Claire Daubord duo : chanson acoustique (voix/guitares)
Durée : 1h — se présenter 10 mn avant
Infos et réservation obligatoire : 05 46 92 34 26
Embarcadère Place Bassompierre, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}] Embarcadère
Embarquez à bord du Palissy III pour un concert de clôture mettant en lumière le talent de Claire Daubord, auteure/compositrice, lauréate du Coup de pouce jeunes talents de la ville de Saintes en ! …
©Le Palissy
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