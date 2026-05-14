Concert de Codiac Zydéco Bar Les LimogÉs Limoges

Limoges

Concert de Codiac Zydéco

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Codiac Zydéco joue Zachary Richard, Steve Riley and the Mamou Playboys, The Balfa Brothers, Clifton Chenier.

Des chansons Cajun, en français, aux saveurs de la Louisiane, portées par les rythmes Zydéco. .

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert de Codiac Zydéco

L’événement Concert de Codiac Zydéco Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole