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Concert de concertos Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS

Concert de concertos Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS

Concert de concertos Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS mardi 9 juin 2026.

Lieu : Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein

Adresse : 14 rue de Madrid

Ville : 75008 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Auditorium Marcel Landowski

Beethoven, Concerto pour piano n°3 *
Chopin, Concerto pour piano n°2 **

Élèves des classes de piano
Élèves de la classe de direction d’orchestre
Ensemble de solistes : élèves du conservatoire

* Anastasia Rizikov, piano et direction / Yannick Mayaud, direction
** Yuna Tashiro, piano (1er mvt) / Léo Hoang, piano (2e et 3e mvt) Korneliia Habalevych, direction

Double programme avec Beethoven et Chopin.
Le mardi 09 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T20:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid  75008 PARIS
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