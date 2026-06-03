Concert de concertos Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS
Concert de concertos Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS mardi 9 juin 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Beethoven, Concerto pour piano n°3 *
Chopin, Concerto pour piano n°2 **
Élèves des classes de piano
Élèves de la classe de direction d’orchestre
Ensemble de solistes : élèves du conservatoire
* Anastasia Rizikov, piano et direction / Yannick Mayaud, direction
** Yuna Tashiro, piano (1er mvt) / Léo Hoang, piano (2e et 3e mvt) Korneliia Habalevych, direction
Double programme avec Beethoven et Chopin.
Le mardi 09 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T20:30:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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