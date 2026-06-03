Concert de concertos Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Beethoven, Concerto pour piano n°3 *

Chopin, Concerto pour piano n°2 **

Élèves des classes de piano

Élèves de la classe de direction d’orchestre

Ensemble de solistes : élèves du conservatoire

* Anastasia Rizikov, piano et direction / Yannick Mayaud, direction

** Yuna Tashiro, piano (1er mvt) / Léo Hoang, piano (2e et 3e mvt) Korneliia Habalevych, direction

Double programme avec Beethoven et Chopin.

Le mardi 09 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T20:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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