Concert de Edelweis Cargo Pub An Sibin Spézet

Spézet

Concert de Edelweis Cargo

Pub An Sibin 6 rue Eugène Hénaff Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Les vibrations organiques du saxophone servent le plaisir de la mécanique des mots,

Les métamorphoses de la guitare accompagnent les traversées d’un monde post-moderne à la dérive

et passé au filtre de la poésie sensorielle et inexorable des machines,

Quelque part entre post-rock et électro artisanale.

Edelweis Cargo… Manufacture de chansons progressives…

Retrouvez-nous sur instagram @edelweiscargo

durée 1h15 environ

Au pub An Sibin de Spézet le 16 mai à 20h30 .

Pub An Sibin 6 rue Eugène Hénaff Spézet 29540 Finistère Bretagne

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English : Concert de Edelweis Cargo

L’événement Concert de Edelweis Cargo Spézet a été mis à jour le 2026-05-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou