Concert de Edelweis Cargo Pub An Sibin Spézet
Concert de Edelweis Cargo Pub An Sibin Spézet samedi 16 mai 2026.
Spézet
Concert de Edelweis Cargo
Pub An Sibin 6 rue Eugène Hénaff Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Les vibrations organiques du saxophone servent le plaisir de la mécanique des mots,
Les métamorphoses de la guitare accompagnent les traversées d’un monde post-moderne à la dérive
et passé au filtre de la poésie sensorielle et inexorable des machines,
Quelque part entre post-rock et électro artisanale.
Edelweis Cargo… Manufacture de chansons progressives…
Retrouvez-nous sur instagram @edelweiscargo
durée 1h15 environ
Au pub An Sibin de Spézet le 16 mai à 20h30 .
Pub An Sibin 6 rue Eugène Hénaff Spézet 29540 Finistère Bretagne
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English : Concert de Edelweis Cargo
L’événement Concert de Edelweis Cargo Spézet a été mis à jour le 2026-05-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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