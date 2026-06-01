Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord, Salle festive Nantes Erdre, Nantes

Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Dimanche 14 juin, 16h00 Salle festive Nantes Erdre Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La chorale des quartiers nord de Nantes, Les Voix en Nord, vous invite à son grand concert de fin d’année en entrée libre et ouverte à tous. Pour cette édition placée sous le signe de la rencontre, elle invite deux formations musicales : les chorales Sérénade et Kopa Lunes.

Les choristes, portés par une belle énergie et le plaisir de partager le travail de toute une année, interpréteront un répertoire musical varié.

Ce moment de convivialité est aussi un acte de soutien : l’intégralité des bénéfices de la buvette (ouverte à l’entracte) ainsi que les dons récoltés au chapeau seront reversés à l’association COP1, qui œuvre au quotidien contre la précarité étudiante.

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Le concert de fin d’année de la chorale des quartiers Nord de Nantes, Les Voix en Nord. Les Voix en Nord Sérénade