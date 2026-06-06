Concert de fin d’année des orchestres à cordes Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Après plusieurs mois de répétitions, les élèves des orchestres à cordes des premier et second cycles montent sur scène pour partager le fruit de leur travail. Encadrés par leurs enseignants, ils ont développé leur écoute, leur cohésion et leur sens musical au fil d’un répertoire exigeant et varié.

Ce concert de fin d’année est l’occasion de découvrir toute la diversité des esthétiques abordées durant l’année. Chaque groupe y affirme sa personnalité, tout en s’inscrivant dans une dynamique collective essentielle à la pratique orchestrale.

Ouvert à tous, cet événement promet un moment chaleureux, à la croisée du plaisir musical et de la convivialité. Familles, amis et amateurs de musique sont invités à venir encourager ces jeunes musiciens et célébrer avec eux cette belle aventure artistique.

Les orchestres à cordes des premier et second cycles célèbrent la fin d’année à travers un concert convivial et riche en émotions. Ce rendez-vous musical met à l’honneur le travail collectif des élèves et leur progression tout au long de la saison.

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h45 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:45:00+02:00

fin : 2026-06-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:45:00+02:00_2026-06-17T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger et trouvez le meilleur itinéraire

