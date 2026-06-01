Concert de fin d’année. Salle de spectacle l’Ekla Le Teich samedi 27 juin 2026.

Le Teich

Concert de fin d’année.

Salle de spectacle l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Concert de fin d’année organisé par l’Ecole Municipale de Musique.

Entrée libre.

Tout public.

Réservation conseillée. .

Salle de spectacle l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 04 86 musique@leteich.fr

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English : Concert de fin d’année.

L’événement Concert de fin d’année. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Teich