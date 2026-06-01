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Feux de la Saint Jean. Le Teich

Feux de la Saint Jean. Le Teich samedi 27 juin 2026.

Adresse : Halle du port.

Ville : 33470 Le Teich

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Teich

Feux de la Saint Jean.

Halle du port. Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Traditionnel feu de la Saint Jean!
Restauration sur place.
Concerts.
Entrée libre.
Tout public.   .

Halle du port. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine   cdfleteich@gmail.com

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English : Feux de la Saint Jean.

L’événement Feux de la Saint Jean. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Teich

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