Feux de la Saint Jean. Le Teich samedi 27 juin 2026.

Le Teich

Feux de la Saint Jean.

Halle du port. Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Traditionnel feu de la Saint Jean!

Restauration sur place.

Concerts.

Entrée libre.

Tout public. .

Halle du port. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfleteich@gmail.com

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English : Feux de la Saint Jean.

L’événement Feux de la Saint Jean. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Teich