Feux de la Saint Jean. Le Teich
Feux de la Saint Jean. Le Teich samedi 27 juin 2026.
Le Teich
Feux de la Saint Jean.
Halle du port. Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 01:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Traditionnel feu de la Saint Jean!
Restauration sur place.
Concerts.
Entrée libre.
Tout public. .
Halle du port. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfleteich@gmail.com
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English : Feux de la Saint Jean.
L’événement Feux de la Saint Jean. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Le Teich
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