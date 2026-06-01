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Démonstration de Kayak synchronisé. Le Teich

Démonstration de Kayak synchronisé. Le Teich

Démonstration de Kayak synchronisé. Le Teich samedi 20 juin 2026.

Adresse : Bassin de baignade du port du Teich

Ville : 33470 Le Teich

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Teich

Démonstration de Kayak synchronisé.

Bassin de baignade du port du Teich Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Démonstration des pratiques de canoé-kayak par le CKCT.
Kayak synchronisé, freestyle, esquimautages, kayak polo.
Tout public.   .

Bassin de baignade du port du Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 97 73 62 

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English : Démonstration de Kayak synchronisé.

L’événement Démonstration de Kayak synchronisé. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Le Teich

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