Démonstration de Kayak synchronisé. Le Teich
Démonstration de Kayak synchronisé. Le Teich samedi 20 juin 2026.
Le Teich
Démonstration de Kayak synchronisé.
Bassin de baignade du port du Teich Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Démonstration des pratiques de canoé-kayak par le CKCT.
Kayak synchronisé, freestyle, esquimautages, kayak polo.
Tout public. .
Bassin de baignade du port du Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 97 73 62
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English : Démonstration de Kayak synchronisé.
L’événement Démonstration de Kayak synchronisé. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Le Teich
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