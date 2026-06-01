Fête de la Musique. Le Teich dimanche 21 juin 2026.

Le Teich

Fête de la Musique.

Place du souvenir Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Comme tous les ans, venez vous divertir et partager la fête de la Musique.

Entrée libre

Tout public. .

Place du souvenir Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfleteich@gmail.com

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English : Fête de la Musique.

L’événement Fête de la Musique. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Teich