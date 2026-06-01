Fête de la Musique. Le Teich
Fête de la Musique. Le Teich dimanche 21 juin 2026.
Le Teich
Fête de la Musique.
Place du souvenir Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Comme tous les ans, venez vous divertir et partager la fête de la Musique.
Entrée libre
Tout public. .
Place du souvenir Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfleteich@gmail.com
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English : Fête de la Musique.
L’événement Fête de la Musique. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Teich
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