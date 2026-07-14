Concert de Flavie et Brice Bar La Rotonde Josselin
vendredi 17 juillet 2026 · Bar La Rotonde · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Concert de Flavie et Brice
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Rendez-vous à La Rotonde pour un 3e concert estival avec Flavie puis Brice les deux artistes feront chacun leurs concerts aux couleurs de pop française à la guitare et au chant. A 19h. .
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43
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English :
L’événement Concert de Flavie et Brice Josselin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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