Concert de Flavie et Brice Bar La Rotonde Josselin

Informations pratiques

Josselin

Concert de Flavie et Brice

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Rendez-vous à La Rotonde pour un 3e concert estival avec Flavie puis Brice les deux artistes feront chacun leurs concerts aux couleurs de pop française à la guitare et au chant. A 19h. .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43

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English :

L’événement Concert de Flavie et Brice Josselin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande