Projection de film Deviens génial Théâtre de Verdure Josselin
vendredi 17 juillet 2026 · Théâtre de Verdure · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Projection de film Deviens génial
Théâtre de Verdure Le Bois d’Amour Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le Comité de Jumelages du Pays de Josselin vous invite à la projection de Deviens génial, une comédie de Léo Grandperret, proposée en version originale allemande sous-titrée en français.
Mathias, professeur d’espagnol, obtient enfin sa mutation dans le collège de sa fille. À son arrivée, il apprend que la classe d’allemand va fermer faute d’élèves. Déterminé à sauver cette option, il organise un voyage scolaire en Allemagne avec l’aide d’Iris, responsable du comité de jumelage local. Entre un enseignant qui ne parle pas un mot d’allemand, des adolescents en quête de repères et une organisatrice aussi enthousiaste qu’imprévisible, le séjour prend rapidement une tournure aussi chaotique que touchante.
Inspiré par l’histoire des comités de jumelage franco-allemands, le film rend hommage à ces femmes et ces hommes qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont contribué à rapprocher les peuples en créant des liens d’amitié durables. Une comédie pleine d’humour et d’humanité qui met à l’honneur l’engagement, le dialogue et l’ouverture à l’autre.
Rendez-vous au Théâtre de Verdure à 20h30 ! .
Théâtre de Verdure Le Bois d’Amour Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 83 87 86 75
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English :
L’événement Projection de film Deviens génial Josselin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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