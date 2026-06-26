Olargues

CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE

Eglise St Laurent Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Nous avons le plaisir d’accueillir Sabina avec sa flûte traversière pour une soirée musicale au coeur de l’Eglise Saint Laurent d’Olargues

Sabina Scheifele

Nous avons le plaisir d’accueillir Sabina avec sa flûte traversière pour une soirée musicale au coeur de l’Eglise Saint Laurent d’Olargues.

Libre participation .

Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

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English : CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE

We are pleased to welcome Sabina and her flute for an evening of music in the heart of the Church of Saint Laurent in Olargues

L’événement CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC