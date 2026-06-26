CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE Olargues
CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE Olargues mardi 25 août 2026.
Olargues
CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
Eglise St Laurent Olargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Nous avons le plaisir d’accueillir Sabina avec sa flûte traversière pour une soirée musicale au coeur de l’Eglise Saint Laurent d’Olargues
Sabina Scheifele
Nous avons le plaisir d’accueillir Sabina avec sa flûte traversière pour une soirée musicale au coeur de l’Eglise Saint Laurent d’Olargues.
Libre participation .
Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65
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English : CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
We are pleased to welcome Sabina and her flute for an evening of music in the heart of the Church of Saint Laurent in Olargues
L’événement CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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